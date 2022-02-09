2. Kadir Şeker vakası! Afgan kocayı engellerken bıçakladı! Tolga Daşkıran beraat etti / 09.02.22

Son dakika... Eskişehirde eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadiyi sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadiye engel olmaya çalışırken çıkan arbedede onu sırtından bıçakla yaralayan Tolga Daşkırannın avukatının yaptığı itiraz kabul edilerek Daşkıran beraat edildi. Daşkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, tahliye edilmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Amacım bir kadının hayatını kurtarmaktı. Böyle olsun kesinlikle hiç kimse istemez. Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahale de bulunmak istedim. dedi.