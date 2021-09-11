2 yaşındaki çocuğu cinsel istismara uğrayan anneye 'çocuğunu koruyamadın' davası / 11.09.21

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Uşak'ta Yaşar Ercan’ın cinsel istismarda bulunduğu 2 yaşındaki P.T.'nin annesi Ceylan T. hakkında 'suçu bildirmeme' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayın ardından tutuklanan ve hakkında 60 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet istenen Yaşar Ercan’ın, birlikte yaşadıkları bir ay boyunca kendisine de şiddet uyguladığını belirten Ceylan T., “Bunlar olurken kilit altında tutuluyordum. Yaşananlardan haberim olmadı” dedi.