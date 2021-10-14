Ara
Ara
7/24 Dinle Takvim 200 milyonluk saadet zinciri vurgununda yeni gelişme! HSK müfettişleri devrede / 14.10.21
Takvim

200 milyonluk saadet zinciri vurgununda yeni gelişme! HSK müfettişleri devrede / 14.10.21

Takvim

Diyarbakır'da çeşitli kişilerden "paranızı işletip kar vereceğiz" vaadi ile yaklaşık 200 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyası toplayarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 kişinin yargılandığı dava sürerken, olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. HSK müfettişleri, şehre ikinci kez gelerek dosya üzerinde inceleme yaptı. Davada ise uzlaşma için serbest bırakılan bir sanığın mağdurları tehdit ettiği ileri sürüldü.
Hemen DinleDinle Durdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x