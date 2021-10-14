200 milyonluk saadet zinciri vurgununda yeni gelişme! HSK müfettişleri devrede / 14.10.21

Takvim

Diyarbakır'da çeşitli kişilerden "paranızı işletip kar vereceğiz" vaadi ile yaklaşık 200 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyası toplayarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 kişinin yargılandığı dava sürerken, olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. HSK müfettişleri, şehre ikinci kez gelerek dosya üzerinde inceleme yaptı. Davada ise uzlaşma için serbest bırakılan bir sanığın mağdurları tehdit ettiği ileri sürüldü.