2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Boksta Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'den tarihi başarı! / 07.08.21

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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Boksta kadınlarda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'ya yenilerek gümüş madalya kazandı. 69 kiloda ise Busenaz Sürmeneli, Çinli sporcu Hong Gu'yu finalde yenerek altın madalya kazandı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.