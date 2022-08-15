Son dakika haberi! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS yerleştirme sonuçları ÖSYMnin https://sonuc.osym.gov.tr adresinde açıklandı. Adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYMnin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi. Yükseköğretim kurumlarında kontenjanların yüzde 99unun dolduğunu belirten YÖK Başkanı Özvar Yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99u doldu. Geçen yıl 164 bin olan boş kontenjan sayısı bu yıl 13 bine kadar düştü dedi.