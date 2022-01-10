2023 yolunda efendileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdi! ABD raporunun mesajı o işarette saklı / 10.01.22

Darbeyle değil, muhalefet partilerini destekleyip seçimle Erdoğanı devireceğiz diyen ABD Başkanı Joe Bidenın kayığına binip 2023 yolunda ABDden medet uman Millet İttifakında aday belirsizliği sürüyor. ABDden yayımlanan ve muhalefete verilen mesajların yer aldığı bir raporda Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş veya Meral Akşenerden birinin aday olması istendi. Atlantikin iktidar planları arasında olmayan Kemal Kılıçdaroğlunun üzeri çizildi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, konuyu ABD raporunun mesajı o işarette saklı yazısında ele aldı.