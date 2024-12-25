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2025 asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı! Başkan Erdoğan paylaştı: "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"

2025 asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı! Başkan Erdoğan paylaştı: "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

2025 asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı! Başkan Erdoğan paylaştı: "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"

Takvim 06:26
02

Galatasaray'a yıldız yağacak! 4 isim birden / 25.12.24

Takvim 01:34
03

Fenerbahçe'den görülmemiş plan! Talisca'dan sonra sıra onda / 25.12.24

Takvim 04:07
04

'Neocon'un "teröristan" emeli! Azılı Türkiye düşmanı John Bolton yine sahnede: "Suriye'de kürdistan kurulmalı Türkler kazanmamalı" / 25.12.24

Takvim 07:06
05

Doğu Akdeniz'de dengeler değişecek! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye ile yeni anlaşmanın sinyalini verdi / 25.12.24

Takvim 07:21
06

Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber / 25.12.24

Takvim 03:54
07

Suriye'de tokat yiyen CIA Yunan basınından tehdit etti: "Türkiye evinde darbe alabilir" | Michael Rubin'den şeytani İsrail-YPG planı / 25.12.24

Takvim 02:41
08

Ahmed el Şara'dan "yeni Suriye" açıklaması: Tüm muhalif gruplar kendini feshederek Savunma Bakanlığı altında birleşecek / 25.12.24

Takvim 03:07
09

Millete kılıç çeken teğmenler için hesap vakti! YDK "İhraç" gündemiyle toplanıyor: Tarih belli oldu / 25.12.24

Takvim 03:36
10

DEM yine "Türkiye partisi olmam" dedi! Akla ziyan bildiri "PKK'yı meşrulaştırma" emeli: Hükümet YPG ile masaya otursun / 25.12.24

Takvim 01:52
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