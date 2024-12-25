İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantısını gerçekleştirdi. Yeni asgari ücret 22 bin 104 TLye yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam oranını yüzde 30 olarak açıkladı. Yeni asgari ücretin detayları netleşti. Buna göre, yeni yılda brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu. Konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. dedi.