ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Milyonlarca işçi ve işverenin gözü asgari ücret zammı için verilecek kararda. 2025 asgari ücret için geçerli olacak rakam bu hafta netleşecek. TÜRK-İŞin 3. toplantıda dile getirdiği enflasyon + refah payı talebinin ne olacağı merak konusuyken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı öncesinde flaş açıklama geldi. Peki 2025 asgari ücret zammı için konuşulan olası senaryolar neler? İşte oranlar ve asgari ücret hesaplaması...