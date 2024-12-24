×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA GERİ SAYIM | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? İşte %46 zam oranıyla hesaplama

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA GERİ SAYIM | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? İşte %46 zam oranıyla hesaplama

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA GERİ SAYIM | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? İşte %46 zam oranıyla hesaplama

Takvim 07:41
02

ABD medyası adım adım HTŞ’nin operasyonunu yazdı: Ankara planı biliyordu! Esad nasıl kaçtı? / 23.12.24

Takvim 07:16
03

Roma'dan Paulo Dybala açıklaması! Kontratındaki detay ortaya çıktı / 23.12.24

Takvim 03:06
04

DEM ve KYB'den "Suriye'de YPG'ye destek" bildirisi! Talabani ile sinsi görüşme... Süleymaniye'de Kandil'le temas mı kurulacak? / 23.12.24

Takvim 04:35
05

Helikopter kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı! Yürek burkan feryat: “Kalk ne olur ölmedim de” / 23.12.24

Takvim 03:41
06

Siyonist medyasından Türkiye alarmı: İsrail'in yeni komşusu Türkiye mi olacak? / 23.12.24

Takvim 04:22
07

Necat Hepkon’un oğlu İbrahim Hepkon'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi! / 23.12.24

Takvim 03:46
08

PKK/YPG sona yaklaşıyor! Trump'ın güvenlik danışmanı Waltz: "Suriye'de ABD askerinin dolaşmasına ihtiyacımız yok" / 23.12.24

Takvim 01:53
09

Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı: Flaş takas detayı / 23.12.24

Takvim 04:42
10

Fransız etki ajanı Franceschi'nin "Kobani" korkusu! ABD ve Batı'ya yalvardı: "Türkiye'yi NATO'dan atın, YPG biterse biz de biteriz" / 23.12.24

Takvim 04:53
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Gündem
Dünya
Spor
Yaşam

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı