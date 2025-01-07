Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2025i Aile Yılı ilan ettiklerini duyurdu. Enflasyonla mücadele, deprem bölgesine 584 milyar liralık kaynak ayrılması, fahiş fiyatlarla mücadelede denetimlerin artırılması gibi konularda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Suriyenin üniter yapısının korunacağını vurgularken, terörle mücadelede çember daralıyor diyerek Türkiyenin kararlılığını yineledi. Ayrıca, 2025te yerli ve milli 5G haberleşme sisteminin ihalesinin yapılacağını açıkladı.