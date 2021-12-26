25 maddede ekonomide Türkiye Modeli! İşte yeni ekonomi politikasının yol haritası

Türkiyenin kendine özgü yarattığı yeni ekonomi modeli üretim odaklı ve ihracat öncelikli bir temele dayanıyor. Başkan Erdoğan tarafından hafta başına açıklanan adımlar hızlıca hayata geçirildi. Ancak modelin başarısı için orta ve uzun vadede birçok hedef bulunuyor. Öncelikle mega endüstri bölgeleri kurulacak ve elektrikli araç endüstrisi teşvik edilecek. Enerji, savunma sanayii, havacılık, ilaç, tarım ve hayvancılık gibi stratejik sektörlere kredide öncelik verilecek. Mesleği eğitim merkezleri güçlendirilecek. Sektörel beceri haritaları çıkarılacak. Katma Değer Vergisi KDV mevzuatı sadeleştirilecek. Sektörel beceri haritaları çıkarılacak.