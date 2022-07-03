25 milyarlık 'Demir Yumruk' operasyonunda şoke eden detaylar: Akli dengesi olmayan adamın üzerine şirket kurdular! / 03.07.22

Son dakika haberi! 105 milyarlık sahte fatura ile devleti 25 milyar lira zarara uğratan çetenin planı ortaya çıktı. Demir-çelik piyasasını manipüle edenlere yapılan ‘Demir Yumruk’ operasyonunda şirket sahibi İbrahim D.’yi yakalamak için giden polisler şoka uğradı. Milyon dolarlık şirket patronu, kir pas içinde, sokakta yaşıyordu. Akıl sağlığı da yerinde olmayan İbrahim D.’nin üzerine şirket kurulmuş, naylon faturalar düzenlenmişti. Öte yandan Mağdur olduğunu iddia eden Mustafa Gezmiş, Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira teklif ettiler. Ben de sokaklarda kaldığım için parayı kabul ettim dedi.