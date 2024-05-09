Son dakika haberi! UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münihi 2-1 yenen Real Madrid, finalde Borussia Dortmundun rakibi oldu. Finali kıl payı kaçıran Bayern Münih, 25 yıl önce 26 Mayıs 1999 günü oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde benzer senaryoyu yaşamıştı. Öte yandan karşılaşmanın uzatma dakikalarında kaldırılan ofsayt bayrağı sonrası hakemin pozisyon bitmeden düdüğü çalması tartışmalara neden oldu. Pozisyonun devamında Alman temsilcisi golü buldu ancak pozisyonun VAR incelemesi yapılmadı.