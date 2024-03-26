Ekrem İmamoğlunun ağabeyim dediği CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Türk milletini aşağılayan skandal sözler sarf etti. Akgün, Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahil Türkiye, Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Genetik olarak biz buna müsait değiliz ifadelerini kullandı. Yerli otomobil TOGG, çığır açan İHA ve SİHAlar, TCG Anadolu ve milli savaş uçağı KAANı görmezden gelen Akgün, Biz çalışma, Mercedes yapma, en iyisini yapma noktasında genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz yapamayız dedi. Bu sözler CHPnin mandacı ve takoz yapıda olduğunu bir kez daha tescilledi.