Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ilk turunda büyük bir hezimete uğrayan 7li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur için her yol mübah felsefesiyle ilerliyor. 14 Mayısa kadar teröre göz kırparak gelen Kılıçdaroğlunun seçim sonrası milliyetçi gömleği giymesi başta kendi cenahını şaşırtmıştı. 28 Mayısa sayılı saatler kala bu kez de halkın kişisel verilerini hiçe saydı. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara, Kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak yazılı hukuksuz bir SMS gönderdi. AK Partili Hamza Dağ, gönderilen mesaj üzerine uyarılarda bulundu.