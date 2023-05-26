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28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Hukuksuz SMS gönderimine AK Parti'den sert tepki / 25.05.23

28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Hukuksuz SMS gönderimine AK Parti'den sert tepki / 25.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Hukuksuz SMS gönderimine AK Parti'den sert tepki / 25.05.23

Takvim 02:24
02

Bay Bay Kemal'i gazlayan Avrupa basını çark etti: Erdoğan yine kazanmaya hazır / 26.05.23

Takvim 01:41
03

Emekliye kazanç takvimi! 3 ayda neler yapılacak? İşte gündemdeki formüller

Takvim 03:02
04

Maaş ve ikramiyeler artıyor: Emekliye zam hesabı! SSK'lıyı, Bağ-Kur'luyu ve memuru ne bekliyor? Artış için hangi formüller var?

Takvim 01:04
05

8'li koalisyonda 'danışıklı dövüş' politikası! Birbirlerine söve söve aynı masadalar: HDP Ümit Özdağ'a rağmen Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek / 25.05.23

Takvim 04:18
06

8'li koalisyon HDPKK ile yol yürüyüp Kandil'den övgüler alıyor; Bingöl'de vatan toprağına düşen 33 şehit unutulmuyor / 25.05.23

Takvim 03:01
07

Mevsimlik milliyetçi CHP! Dün Göktürk bayrağı altında poz veren Canan Kaftancıoğlu bugün PKK elebaşı Sakine Cansız'ı savundu / 25.05.23

Takvim 02:32
08

Kandil 'seferber olun' dedi HDP'li Hasip Kaplan Kılıçdaroğlu'na desteği yineledi! Başkan Erdoğan'ı hedef alan küstah tehdit / 25.05.23

Takvim 01:40
09

Cimbom Boey ve Nelsson için pazarlık masasına oturdu: Hedef 50 milyon euro... / 25.05.23

Takvim 01:27
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