28 Mayıstaki hezimet sonrası 8li koalisyonda sular durulmuyor. CHPnin yanı sıra İYİ Partide de çarşı pazar karıştı. Meral Akşener Git torun sev diyerek istifaya davet edildi, İYİ Partide üst düzey istifalar kayıtlara geçti. Durum öyle bir boyut kazandı ki bir grup İYİ Partili Akşenere karşı bildiri hazırlayıp Yeni bir genel başkanla yola devam edeceğiz mesajı verdi. Yaşanan bu kaosun gölgesinde Meral Akşener GİKi topladı, Koltuğu bırakmayacağım mesajı verdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da İyi Parti, tüm mensuplarıyla Türkiye’nin umudu ve milletinin sesi olan genel başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir dedi.