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28 Mayıs'taki hezimet sonrası Akşener koltuğa 'İYİ' sarıldı! "Git torun sev" çağrılarına kulak tıkadı: GİK'ten 'devam kararı' çıktı / 12.06.23

28 Mayıs'taki hezimet sonrası Akşener koltuğa 'İYİ' sarıldı! "Git torun sev" çağrılarına kulak tıkadı: GİK'ten 'devam kararı' çıktı / 12.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

28 Mayıs'taki hezimet sonrası Akşener koltuğa 'İYİ' sarıldı! "Git torun sev" çağrılarına kulak tıkadı: GİK'ten 'devam kararı' çıktı / 12.06.23

Takvim 04:18
02

Yargıtay Başsavcılığından AYM'ye "HDP'nin Hazine yardımına bloke konulsun" talebi! / 12.06.23

Takvim 03:10
03

Dertleri taziye değil şov! CHP'li Milletvekili Çakır şehit cenazesinde olay çıkardı: "Hoca Atatürk'e de söyle" / 12.06.23

Takvim 00:59
04

Enner Valencia resmen Fenerbahçe'den ayrıldı! Brezilya ekibi Internacional'e imza attı / 12.06.23

Takvim 01:04
05

Icardi’ye Suudi Arabistan'dan milyonluk teklif! Arjantinli yıldız Icardi teklife... / 12.06.23

Takvim 01:15
06

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu! / 12.06.23

Takvim 02:18
07

Kılıçdaroğlu teflon gibi üzerine hiçbir şey yapışmıyor! / 12.06.23

Takvim 01:39
08

Hattat Zafer Çelebi, Başkan Erdoğan'ın mazbataları ve protokol davetiyelerini 21 yıldır sevgiyle nakşediyor / 12.06.23

Takvim 01:49
09

Necip Fazıl Kısakürek hatırasına '40 Yıl 40 Eser' töreni! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ayasofya davamızı ondan öğrendik / 12.06.23

Takvim 05:02
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