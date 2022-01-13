28 Şubat'ın acar muhabiri, geçmişte başörtülüleri fişleyen İsmail Saymaz şimdi de Kur'an kurslarını hedef aldı / 12.01.22

CHP ve yandaşları bir türlü 28 Şubat kafasından çıkamıyor... Geçtiğimiz günlerde CHPli Özgür Özelin Kuran kurslarını hedef alan skandal açıklamalarının ardından bu kez de yandaş İsmail Saymaz ortaya çıktı. 28 Şubatın acar muhabiri Saymaz, Rizedeki bir Kuran kursunda yapılan Mekkenin Fethi gösterisini hedef alarak Çocuklar tavaf ettirildi, el kadar kızların başı bağlandı ifadelerini kullandı. Saymazın bu skandalı akıllara Radikal muhabiriyken başörtülüleri fişleyip tetikçilik yaptığı dönemleri getirdi ve zihniyet olarak 28 Şubattan bir adım ileriye gidemediğini gösterdi.