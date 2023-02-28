Kadınların başörtülü olduğu için okullara alınmadığı, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların kamusal alandan silindiği ve bin yıl sürecek denen 28 Şubat darbesini atlattı ancak kara leke hafızalardan silinmedi. 28 Şubatın mağdurları ve mağdurların Meclisteki temsilcisi olan isimler, yeni dönemde başka kadınlar mağduriyet yaşamasın diye verdikleri başörtüsü mücadelelerini paylaştı. AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Yasakçı zihniyetlerini hep içlerinde saklasalar da o zihniyet ilk fırsatta eski günlere dönmeyi dört gözle bekliyor dedi.