CHP ve İYİ Partinin başını çektiği masada adaylık muamması sürüyor. ABD ve Lonrada icazet yoklayan Kemal Kılıçdaroğlu 3 Aralıkı bekleyin çıkışında bulundu. Bu çağrı sonrası Kılıçdaroğlunun adaylığını her fırsatta veto eden İYİ Partiden manidar bir adım geldi. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha senden aday olmaz mesajı verdi ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaşı işaret etti. Akşener, Ben aleni bir biçimde, 6lı Masanın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim” şeklinde konuştu.