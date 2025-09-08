×
3 yıllık yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026-2028 OVP programını açıkladı: Enflasyon kalıcı olarak tek haneye inecek

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
01

Takvim 06:21
02

Başkan Erdoğan öğrencilerle birlikte fidan dikti / 08.09.25

Takvim 00:41
03

Memura zam hesabı TAKVİM'de! 2026'da en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Takvim 08:27
04

Emekli zammı için ipucu OVP'den geldi! 2026'nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni maaş hesabı

Takvim 05:48
05

Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı için taziye mesajı! "Saldırganın bağlantıları araştırılıyor" / 08.09.25

Takvim 06:17
06

SÖZCÜ'nün "Gürsel Tekin" operasyonu elinde patladı! Apar topar manşet devirdiler... Talimat CHP Genel Merkezi'nden mi? / 08.09.25

Takvim 02:13
07

Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi / 07.09.25

Takvim 01:40
08

İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı / 06.09.25

Takvim 03:22
09

İngiltere’de Filistin eylemine müdahale! Polis protestocuları yaka paça gözaltına aldı / 07.09.25

Takvim 02:33
