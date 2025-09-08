Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 2026-2028 Orta Vadeli Program Lansmanında ekonomideki 3 yıllık yol haritasını açıkladı. Yılmaz, Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle ortaya koyduğumuz ekonomi programımız başarıyla uygulanmakta, somut sonuçlarını da birlikte görüyoruz. dedi. Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi. Yılmaz, Program sonunda tek haneye kalıcı inmesini hedefliyoruz. ifadelerini kullandı. Yılmaz, 2028 yılında tarihimizde ilk defa işsizlik oranının yüzde 8in altına inmesini hedeflediklerini bildirdi.