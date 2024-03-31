Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Seçmenler, nerede oy kullanacağını seçmen bilgi kağıdından veya internetten öğrenebilecek. Seçmenin üzerinde vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek, cep telefonuyla kabine girilmeyecek, oy pusulasına mühür dışında işaret konulmayacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek, oy verme saati bittikten sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. İşte 5 adımda oy kullanma rehberi.