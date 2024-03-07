31 Mart 2024te gerçekleşecek yerel seçimler için 1 aydan az bir süre kaldı. CHPli Ekrem İmamoğlunun iş bilmezliğinden İstanbulluyu kurtarmaya kararlı olan Cumhur İttifakının İstanbul adayı Murat Kurum, adaylığının açıklandığı günden bu yana sahada büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Bu kapsamda Cumhurun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiyede ilk defa 100 bin kiralık konut yapacaklarını söyleyen Kurum, emekli vatandaşları da unutmayarak 2 bin 500 TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı. İşte Murat Kurumun o açıklamaları...