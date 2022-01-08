3600 ek gösterge çalışmasında son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Bakan Bilgin'den flaş açıklama (AGİ kalktı mı?)

Kamu personelinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili sadece belli meslek gruplarını değil tüm kamuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Çalışmanın Başkan Recep Tayyip Erdoğanın talimatı ile mayıs ayında TBMM gündemine taşınması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı son dakika açıklamasında 3600 ek gösterge yıllardır Türkiyede konuşulur. Memur ve emeklilerimizi ilgilendiren bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun halledileceğini söylemişti. Bunu ele aldık. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Geri dönüşü yok bu işin. Bakanlık içerisinde çalışmamızı yaptık. 3600 ek gösterge çalışanların içinde bir düzenleme yapıyor ama esasen düzenlemeyi emekliliklerinde yapıyor. Bu çalışmayı biz bakanlık içerinde tamamladık. İkinci aşamada sendikalarla değerlendireceğiz. Çalışmalar bu yıl içinde tamamlanacak. Kadro hakları için çalışmalar yapıyoruz. ifadelerine yer verdi. Öte yandan Bakan Bilgin, Asgari Geçim İndirimi kalktı mı? sorusunu da yanıtladı.