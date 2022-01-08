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7/24 Dinle Takvim 3600 ek gösterge çalışmasında son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Bakan Bilgin'den flaş açıklama (AGİ kalktı mı?)
3600 ek gösterge çalışmasında son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Bakan Bilgin'den flaş açıklama (AGİ kalktı mı?)

3600 ek gösterge çalışmasında son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Bakan Bilgin'den flaş açıklama (AGİ kalktı mı?)

150 Bölüm | 06:56:12

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01

3600 ek gösterge çalışmasında son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Bakan Bilgin'den flaş açıklama (AGİ kalktı mı?)

Takvim 01:37
02

İBB Sözcüsü Murat Ongun 'Fazilet durağı' itirafını unuttu! "Mahkeme kararı varsa istifa edeceğim" / 02.01.22

Takvim 03:19
03

Trabzonspor transferde de fırtına gibi olmak istiyor! Stoper takviyesi için atağa kalktı / 05.01.22

Takvim 01:09
04

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için sürpriz bir isim daha gündeme geldi! Niko Kovac için atağa geçtiler / 02.01.22

Takvim 01:13
05

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Ben 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim" iddiası da yalan çıktı! / 07.01.22

Takvim 01:47
06

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'teröristse hapse at' demişti! PKK imamları cezaevinde / 29.12.21

Takvim 04:35
07

DİAYDER'in sözde imamlarına HDP'den seçim talimatı verildiği ortaya çıktı / 27.12.21

Takvim 02:19
08

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
09

Bu nasıl avukat! Osman Gökmen sahte senetlerle vurgun yaptı / 03.01.22

Takvim 01:31
10

Salgınla mücadelede milli aşımız 'Turkovac' çıktı vatandaş hastanelere akın etti! / 31.12.21

Takvim 02:03

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