3600 ek gösterge düzenlemesi için komisyon kuruluyor: İlk toplantı Kasım'da

Takvim

Milyonlarca memuru kapsayacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için ilk toplantı Kasım'da yapılıyor. 3600 ek gösterge için özel bir komisyon oluşturulacak. Komisyon, düzenlemenin yol haritasını çıkaracak. 2200 ek göstergeden yararlanan ve düzenleme sonrası 3600 ek göstergeye yükselecek olan kamu görevlisinin aylık gelirinde 251.72 TL artış olacağını aktaran Yalçın, "En düşük devlet memuru maaşında da yüzde 65'e yakın artış olacak." dedi.