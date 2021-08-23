3600 ek gösterge hangi memurları kapsayacak? Ek gösterge maaş ve tazminatı nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

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Hükümet ile memur sendikaları arasında yapılan 6. Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşı sağlandı. Milyonlarca memur tarafından merakla beklenen zam haberinin yanı sıra 3600 ek gösterge konusunda da önemli gelişmeler yaşandı. 3600 ek gösterge verilmesiyle beraber hem emekli aylığı hem de emeklilik tazminatında önemli bir artış yaşanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sözleşme kapsamı içinde tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.