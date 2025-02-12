CHPnin 3lü savaş masasının perde arkası netleşmeye başladı. Takvim.com.tr, CHP kulislerine daldı. Ankaradaki görüşmenin oldukça gergin geçtiği, Mansur Yavaşın Partiyi mi yoksa bir kişiyi mi düşüneceğiz? sözleri üzerine Ekrem İmamoğlunun salonu terk ettiği öğrenildi. Ön seçime neden karşı olduğun anlatan ABB Başkanı, Şimdi girmem ama zamanında yapılırsa girerim şerhi koydu. İmamoğluna liste verip Trollerini üzerimden çek diyen Yavaş, Özele de Konuşacağın zaman önden haberim olsun resti çekti. Masada 6lı masayı aratmayan pazarlıklar da yapıldı. Centilmenlik Anlaşması gündeme getirildi.