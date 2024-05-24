4 bakanlığın kapsamlı çalışmasıyla başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için yasa tasarısı hazırlanıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu tarih vererek, Bu çalışmaları 15 gün yürüteceğim. Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunulacak dedi. Öte yandan İngiltere modeli ile ilgili açıklamada da bulunan Yenişehirlioğlu, İlla İngiltere modeli olacak diye bir modelden söz etmiyoruz. Dünyanın her tarafındaki örnekleri inceliyoruz. Ülkeler bunu nasıl çözmüş, bir fikir geliştirmeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı.