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4 başlıkta diplomasi zaferi! Başkan Erdoğan'ın AB restinin perde arkası ortaya çıktı: Vize serbestisi masada! / 10.07.23

4 başlıkta diplomasi zaferi! Başkan Erdoğan'ın AB restinin perde arkası ortaya çıktı: Vize serbestisi masada! / 10.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

4 başlıkta diplomasi zaferi! Başkan Erdoğan'ın AB restinin perde arkası ortaya çıktı: Vize serbestisi masada! / 10.07.23

Takvim 02:10
02

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu: Acil Destek Kredisi ile dev destek! / 11.07.23

Takvim 01:16
03

Litvanya'da üçlü zirve: Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüştü / 10.07.23

Takvim 02:36
04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AB restinin şifreleri: 3 mesaj ön plana çıktı / 11.07.23

Takvim 01:07
05

Litvanya'daki üçlü zirvenin ardından Türkiye-İsveç-NATO'nun mutabakata varması Avrupa basınında geniş yer buldu / 11.07.23

Takvim 04:04
06

CHP yönetimindeki İzmir'de suya yüzde 43 zam yapıldı / 11.07.23

Takvim 00:00
07

Özkan Uğur'un doktorundan yürek sızlatan paylaşım: Ne yaptık ne ettiysek olduramadık... / 11.07.23

Takvim 03:35
08

Aidat krizi: Artış yüzde 100'ü aştı! Ev sahipleri ve kiracıların sabrı taştı

Takvim 02:46
09

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder harekatı! Milli yıldızın transferi için girişimler başladı / 11.07.23

Takvim 01:11
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