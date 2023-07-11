Türkiye, İsveç ve NATOnun Vilniustaki üçlü görüşmesi sonrası yazılı açıklama yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanını Ulf Kristersson ile üçlü zirvede İsveç, terör örgütü YPG/PYD ve FETÖye destek vermeyeceğini yineledi. Açıklamada, İsveç, Türkiyenin, Türkiye-AB Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbesti dahil ABye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalara aktif destek verecektir ifadelerine yer verildi. Üst düzey Türk yetkili, Vilniustaki üçlü toplantıda Türkiyenin, yaptırımların kaldırılması ve vize serbestisi dahil AB sürecine ilişkin tam destek aldığını bildirdi. Öte yandan Başkan Erdoğanın ABye üyelik sürecinin canlandırılacağı sözlerinin perde arkası ortaya çıktı.