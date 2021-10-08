4 dünya devi şirket üretim ve yatırımlarını Türkiye'ye yönlendirdi

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Dünya devi şirketler peş peşe yatırımlarını Türkiye'ye yönlendirme kararı aldı. İsveçli mobilya şirketi IKEA, Polonya hazır giyim firması LPP, Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim ve Belçika paketleme şirketi DW Reusables Türkiye'ye yatırıma odaklandı. Özellikle, Çin gibi Asya ülkelerinden tedarik sağlayan Avrupalı firmalar artan navlun maliyetleri ve konteyner krizi nedeniyle tedariki Türkiye gibi daha yakın ve istikrarlı merkezlere yöneltti.