5 bin subay ve astsubaya ilişkin çok gizli fişleme! FETÖ'de depreme yol açan flaş bellek / 15.05.21

2006 yılında İzmirde FETÖ üyesi bir mahrem imam tarafından düşürülen ve otobüs şoförünün askeri makamlara teslim ettiği flaş belleğin örgütte depreme yol açtığı ortaya çıktı. Flaş bellekte, kayıt altına alınan örgüt mensupları dışında 5 binin üzerinde askerin fişlendiği bilgiler yer alıyordu. Bir astsubayla ilgili olumsuz görüş bildirilen 4 Mart 2001 tarihli fişleme notunda, Alevi, ateist, tehlikeli, içki içer, milliyetçi gibi görünür. ifadeleri yer alırken, bir başka astsubay hakkında ise Milliyetçi takılırlar. Borsada çok büyük paralar kaybetmiştir. İçki içer. Ailesine düşkündür. Kadınlara karşı zaafı vardır. yazıldığı tespit edilmişti. Flaş belleğin bulunmasının ardından bellekle ilgili toplantıların bizzat TSK imamı Adil Öksüz tarafından takip edildiği öğrenildi.