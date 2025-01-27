Trendyol Süper Ligin 21. haftasında Göztepeyi ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler ilk yarısını Juanın golüyle 1-0 geride tamamladığı maçta ikinci devreye fırtına gibi başladı. Kanarya, rakibine 10 dakikada 3 gol atarken 2 kez ağları sarsan Youssef En-Nesyri, Avrupanın zirvesine oturdu. Diğer gol Oğuz Aydındn geldi. Göztepenin ikinci sayısını Miroshi kaydetti. Alınan bu sonuçla birlikte Jose Mourinho ve öğrencileri, zirvedeki farkın aynı kalmasını sağladı. İşte Fenerbahçe - Göztepe maçında yaşananlar...