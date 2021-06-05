5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi açıklaması: Herkes sorumluluğunun farkında olmalı / 05.06.21

5 Haziran Dünya Çevre Günü… Türkiyede de çevre ve doğa denilince başlattığı projelerle akla ilk gelen isim First Lady Emine Erdoğan. Çevre hassasiyetiyle dünyada takdir toplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğan, Benim için çevre konuları, projelerle sınırlandırılamayacak bir mesele. Eğer, ülkemin havasına, bitki örtüsüne, suyuna ve canlılarına bir faydam olacaksa, bunu canla başla yapmak isterim. dedi. Marmara Denizinde yaşan kirlilikle ilgili de konuşan Erdoğan, Konuyu ben de yakından takip ediyorum. Bakanlığımız STKlarla çalıştaylar yürütüyor ve sanırım bugünlerde bir eylem planı açıklayacaklar. ifadelerini kullandı.