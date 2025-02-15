Şırnaktan Erzuruma gitmekte olan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 5 kişinin ölümü, 38 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken otobüsün Şırnaktaki terminalden çıkış anı kameraya yansıdı. Öte yandan Bingöl Valisi Ahmet Hamd Usta, yaralanan 2 kişiyi ziyareti esnasında yaralananların emniyet kemeri taktığını belirterek, Emniyet kemeri hayat kurtarır’ cümlesi sıradan bir söz değil, doğruluğu dün akşamki kazada bir kez daha tescillenen, hayat kurtaran bir tedbirdir. dedi.