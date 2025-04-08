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5 soruda küresel piyasalardaki tarife depremi! Türkiye için avantajları neler? Trump açıkladı iş dünyası fırsatı gördü

5 soruda küresel piyasalardaki tarife depremi! Türkiye için avantajları neler? Trump açıkladı iş dünyası fırsatı gördü

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

5 soruda küresel piyasalardaki tarife depremi! Türkiye için avantajları neler? Trump açıkladı iş dünyası fırsatı gördü

Takvim 07:15
02

Aslı Baykal'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: İpi ABD iç siyasetinin bir kanadının elinde! / 08.04.25

Takvim 02:53
03

CHP'nin beklediği 'İngiliz desteği' geldi! Tetiği çektiren FT, tetikçi FETÖ'nün gelini: Elif Shafak'tan "Türkiye'ye dış müdahale" çağrısı / 08.04.25

Takvim 04:59
04

'Ekrem ağrısı'ndan kurtuldu 'Özgür'lüğe koşuyor! CHP'de "Özel" hesaplar: "Genel Başkan doğal cumhurbaşkanı adayıdır" formülü / 08.04.25

Takvim 05:21
05

CHP’li Ekrem İmamoğlu yolsuzlukla ilgili her soruya “muhatap almıyorum” dedi tahliye talep etti / 08.04.25

Takvim 02:22
06

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Kale o isme emanet / 08.04.25

Takvim 00:00
07

Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özel'e sert tepki: Darbe meraklısı bir zavallı! / 08.04.25

Takvim 06:57
08

Taraftarın hayali gerçek oluyor! Fenerbahçe'den transfer / 08.04.25

Takvim 07:27
09

AB'nin Trump'ın tarifelerine karşı misilleme planı ortaya çıktı: İlk hedef ABD'nin teknoloji devleri! / 08.04.25

Takvim 07:07
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