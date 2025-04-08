ABD Başkanı Donald Trumpın bir çok ülkeye getirdiği gümrük tarifeleri dünya borsalarında çöküşe neden oldu. Asyadan Avrupaya birçok borsa günü kayıpla kapattı. Söz konusu satışlara neden olan tarife belirsizliğine ilişkin milyonların merak ettiği soruların cevapları da 5 maddede ortaya çıktı. Öte yandan Trumpın bir çok ülkeye getirdiği gümrük tarifeleri, küresel ticarette korumacılık eğilimlerini artırırken, yükselen gümrük duvarları ülkeler için tehdit oluşturuyor. Türk iş dünyası bu gelişmeleri Türkiye açısından yeni fırsatlar doğurabilecek bir dönüşüm süreci olarak değerlendiriyor.