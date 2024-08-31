Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında ülkeye ayak bastığı anda gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un tutuklanmasının ardında Macron olduğu yazıldı. Macron, bu iddiaları yalanlarken, Pavel’ın birçok ülkede uygun şartları sağlamadığı halde nasıl vatandaşlık hakkına sahip olduğu da gündemdeki yerini aldı. 6 yıl önce Macron’un Pavel’a bir talepte bulunarak vatandaşlık önerdiği iddia edildi. Peki, bu talep neydi? ülkeler nasıl ve ne karşılığından Pavel’a vatandaşlık verdi? İşte detaylar…