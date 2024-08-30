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5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB toplantısına katıldı... Flaş vize mesajı: 6 kriter kaldı / 29.08.24

5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB toplantısına katıldı... Flaş vize mesajı: 6 kriter kaldı / 29.08.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB toplantısına katıldı... Flaş vize mesajı: 6 kriter kaldı / 29.08.24

Takvim 07:06
02

Sefaköy'de metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralı | Ön rapor ortaya çıktı: Kazanın nedeni beyaz yol çalışması / 29.08.24

Takvim 07:02
03

Tarım ve Orman Bakanlığı o iddialara noktayı koydu: Mazot ve gübre desteği kalktı mı? İşte gerçekler... / 29.08.24

Takvim 04:22
04

Saraçhane bülbülünü öttüren CHP'liler kim? Mansur Yavaş'tan 'anket' bombası... İmamoğlu'na kurultay arifesinde ön seçimli 'Özel' müdahale / 29.08.24

Takvim 06:58
05

Kalkınma Yolu Projesi için tarihi buluşma... Türkiye-Irak-Birleşik Arap Emirlikleri-Katar Bakanlar Konseyi Toplantısı / 29.08.24

Takvim 06:41
06

Kartal çok farklı! Beşiktaş Lugano'yu 5-1 yenerek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı / 29.08.24

Takvim 04:40
07

İstanbul ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve yıldırım tehlikesi | HAVA DURUMU / 30.08.24

Takvim 06:42
08

Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? Birden fazla iz var... / 29.08.24

Takvim 01:05
09

Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlattı! İstanbul'a geliyor / 29.08.24

Takvim 01:10
10

Akıl hastanesinden cezaevine! Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında flaş gelişme! / 29.08.24

Takvim 01:34
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