Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkilerin yeniden canlandırılması için büyük bir adım attı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliğinin daveti üzerine Brükseldeki Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Ukrayana-Rusya savaşı ve Gazze gündeme geldi. Fidan toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi. Zirve sonrası konuşan Hakan Fidan Vize serbestisiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 66 kriteri tamamladık, geriye sadece 6 kriter kaldı. ifadelerini kullandı.