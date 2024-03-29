CHPli Ekrem İmamoğlunun İBB bünyesinde istihdam edip başlarına da Murat Ongunu diktiği kadrolu troll ağı deşifre oldu. Murat Kuruma yönelik sistematik karalama kampanyası yürüten bu hesapların yöneticilerinin İBB Medya AŞ ve İBB İsper AŞ ibi belediye şirketlerinde çalıştığı öğrenildi. İmamoğlunun hayran sayfası Ekrem Editin yöneticisi Mahir G.nin Murat Ongunun ekibinden olduğu eşi Berna G.nin de İBBnin fon musluğundan nemalandığı ortaya çıktı. İmamoğlu, İstanbullunun parasının trollere peşkeş çekerken İBBnin borcu 5 yılda 26,7 milyar TLden 150,8 milyar TLye yükseldi.