Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak ve bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için gerçekleştirilen Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını ile 115 milya TLden fazla bağış toplandı. Bağış kampanyasına yaptığı 50 bin TLlik bağışın 50 milyar TL olarak anlaşılması sebebiyle gündem olan Hamit Durastan yeni bir açıklama geldi. Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras, Burada bir yanlış anlaşılma var. Biz eski hesap olarak milyar olarak konuşuyoruz. Burada bir araba soruluyor örneğin 200 milyar diyorum şahsen öyle alıştım. Bu sebeple bunun düzeltilmesini rica ettim. Yardımımı 100 bin TL’ye çıkardım. ifadelerini kullandı.