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7/24 Dinle Takvim '50 milyar TL'lik bağış' olayıyla gündem olmuştu! Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tan bir açıklama daha / 18.02.23
'50 milyar TL'lik bağış' olayıyla gündem olmuştu! Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tan bir açıklama daha / 18.02.23

'50 milyar TL'lik bağış' olayıyla gündem olmuştu! Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tan bir açıklama daha / 18.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

'50 milyar TL'lik bağış' olayıyla gündem olmuştu! Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tan bir açıklama daha / 18.02.23

Takvim 01:31
02

Afetzedeler için 'geçici kimlik' kararı! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: e-Devlet'ten alınacak / 18.02.23

Takvim 00:55
03

CHP'nin başını çektiği siyasi yağmacılara uluslararası destek! Washington Post Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı: "Seçimi ertelemesine izin vermeyin" / 18.02.23

Takvim 04:56
04

STK'ları hedef alan Murat Yetkin çark etti: "Sorunum olduğunu kabul ediyorum" / 18.02.23

Takvim 03:30
05

Bina dayanıklılık testi ile ilgili merak edilenler! Nereye başvurulmalı? Maliyeti ne kadar? Hangi seçenekler mevcut? / 18.02.23

Takvim 02:35
06

Depremzedeye dört koldan destek: Sıra barınma yardımında! Nasıl başvurulacak? Ne kadar ödenecek? İşte destek rehberi / 18.02.23

Takvim 03:14
07

MB öncülüğünde kamu bankaları desteklerde önemli rol oynadı! Kim ne kadar yardım yaptı? Kar oranlarına göre dikkat çeken tablo / 17.02.23

Takvim 03:56
08

CHP'nin Erzin'de yaptığı siyasi yağmacılığa ABD merkezli New York Times gazetesinden skandal destek! / 17.02.23

Takvim 03:47
09

Bu tablo milat olsun! Trabzonspor-Basel maçında tüm renkler birleşti… İleriye dönük umutlar yeşerdi / 18.02.23

Takvim 03:12
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