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7/24 Dinle Takvim 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde ABD tetikçisi FOX TV'den Selahattin Demirtaş güzellemesi / 06.10.21
Takvim

6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde ABD tetikçisi FOX TV'den Selahattin Demirtaş güzellemesi / 06.10.21

Takvim

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden 7 yıl geçti. ABD'nin Türkiye'de tetikçilik yapmak üzere görevlendirdiği FOX TV ise 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk etti. İsmail Küçükkaya'nın Demirtaş güzellemesi dikkatlerden kaçmadı.
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