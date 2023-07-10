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6 ABD'li vekilden skandal mektup: "Türkiye'ye F-16 vermeyin" / 09.07.23

6 ABD'li vekilden skandal mektup: "Türkiye'ye F-16 vermeyin" / 09.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

6 ABD'li vekilden skandal mektup: "Türkiye'ye F-16 vermeyin" / 09.07.23

Takvim 04:29
02

Muharrem İnce'den FETÖ-CHP kaset kumpasına sert tepki: "Acele etmeyin daha bunun terör ayağı var" | Kılıçdaroğlu'na bomba: "Biz de seçime gireceğiz" / 09.07.23

Takvim 04:01
03

Twitter'in sahibi Elon Musk'tan Threads'in sahibi Mark Zuckerberg'e: Tam bir gavat / 09.07.23

Takvim 03:09
04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türk Kızılay'ın Olağanüstü Genel Kurulu'na video mesaj / 10.07.23

Takvim 02:16
05

CHP'deki delege savaşlarına kan sıçradı! Liste çıkaran gençlere saldırı / 10.07.23

Takvim 03:58
06

Fransız diplomattan NATO zirvesi yorumu: "Hepimiz Erdoğan'ın ayağını öpeceğiz" / 10.07.23

Takvim 02:29
07

Sosyal medyadaki "namaz kılma" videosu nedeniyle gözaltına alınan güvenlik görevlisi serbest bırakıldı / 10.07.23

Takvim 01:36
08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: "Etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğu tespit edildi" / 09.07.23

Takvim 01:08
09

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kiraladığı Aziz Vukolos Kilisesi'nde parti düzenlendi: "Mabedimizde içki içilmiş, dans edilmiş" / 09.07.23

Takvim 03:24
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