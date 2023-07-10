NATOnun 11 Temmuzda başlayacak Vilnius Zirvesi öncesi YPG/PKKya her türlü desteği veren ABD, tıpkı kendisi gibi terör örgütüne göz yuman İsveçin birliğe üye olması için her türlü şantajı yapıyor. Son olarak 6 ABDli vekil, Türkiye aleyhinde bir mektubu imzalayarak Dışişleri Bakanı Blinkena gönderdi. Söz konusu mektupta F-16ların verilmemesi istendi. 6 vekilin mektubunun ardından açıklama yapan Biden, Ben, açıkçası Türkiye ve Yunanistanı askeri kapasite açısından güçlendirdiğimiz ve İsveçi NATOya kabul ettiğimiz bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyorum. Ancak bu süreç henüz bitmedi. dedi. Bilindiği gibi Türkiye, Başkan Erdoğanın liderliğinde İsveçin NATOya üye olması konusunda verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyor. Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? ifadelerini kullanmıştı.