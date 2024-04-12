Katil İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi GKRY hava kuvvetleri, İrana yönelik olası bir saldırıyı simüle eden ortak tatbikat gerçekleştirdi. İsrail Hava Kuvvetlerinin Gazze Şeridi ve Lübnandaki saldırılarla meşgul olması nedeniyle 6 ay önce tüm tatbikatları askıya aldığı ancak Tahranın tehditleri gölgesinde tatbikatlara yakın zamanda yeniden başladığı kaydedildi. İki ülke arasında gerginlik artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, isim vermeden üstü kapalı bir şekilde Tahran’ı tehdit ederek “Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz.” dedi. İsrail, İranın Şamdaki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisanda hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.