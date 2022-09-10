Başkan Recep Tayyip Erdoğanı devirebilmek için bir araya gelen 6 benzemezin kurduğu masa dağılmak üzere. Kılıçdaroğlunun adaylık baskısına karşı, Akşenerin Yavaş ve İmamoğluna göz kırpan çıkışları, Abdullah Gülün dışarıdan müdahalesi masayı sarstı. Yükselen tansiyon Gürsel Tekinin HDPye bakanlık verilebilir sözüyle krize dönüştü. İYİ Partinin ipleri koparma noktasına geldiği açıklamanın ardından, Barış Yarkadaşın İYİ Partililerin HDPden ihale aldığını söylemesiyle durum adeta savaş dönüştü. Masanın acıklı halini ele alan Sabah gazetesi yazarları Mahmut Övür ve Mevlüt Tezel, daha adayını açıklamadan dağılma noktasına gelen koalisyonun seçildikten sonra ne hallere düşeceğini göstermesi açısından bu krizin iyi bir örnek olduğu görüşünde.