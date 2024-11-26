×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
6 Şubat sonrası yaralar sarıldı ama birtakım kafalardaki enkaz kalkmadı! Ali Atay'a tepkiler çığ gibi: "Bir lira yardımı varsa iade edin" / 26.11.24

6 Şubat sonrası yaralar sarıldı ama birtakım kafalardaki enkaz kalkmadı! Ali Atay'a tepkiler çığ gibi: "Bir lira yardımı varsa iade edin" / 26.11.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

6 Şubat sonrası yaralar sarıldı ama birtakım kafalardaki enkaz kalkmadı! Ali Atay'a tepkiler çığ gibi: "Bir lira yardımı varsa iade edin" / 26.11.24

Takvim 02:44
02

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ve fondaşların “kreşleri kapatıyorlar” yalanı ifşa oldu! | Ahmet Necdet Sezer detayı / 26.11.24

Takvim 06:56
03

Siyonist medya Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Trump'a skandal çağrı: Türkiye'yi terör listesine al / 26.11.24

Takvim 04:45
04

Millete kılıç çekmenin bedeli! TSK üzerindeki "disiplinsizlik" gölgesini kaldırma vakti | Kim bu vesayet özlemi çeken tehditkar binbaşı? / 26.11.24

Takvim 05:54
05

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den "kreş" açıklaması: İmamoğlu ve Özel alenen yalan söylüyor / 26.11.24

Takvim 07:00
06

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti | Ukrayna ve Rusya arasında barış masası yeniden mi kuruluyor? / 26.11.24

Takvim 06:30
07

ABD'nin yni Başkanı Donald Trump'tan orduda temizlik planı! Bütün transların fişini çekecek / 26.11.24

Takvim 06:31
08

AFAD duyurdu: Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem! | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama / 26.11.24

Takvim 09:00
09

Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor! G7 ülkelerinden tutuklama emrine ortak tutum kararı | Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı / 26.11.24

Takvim 04:45
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı