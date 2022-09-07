CHP ve İYİ Partinin başını çektiği HDPKK ve FETÖnün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1lik masa entrikadan, milleti aldatmadan geçilmiyor... HDPye Bakanlık vaadi krizi sonrası Meral Akşener, Cumhur İttifakına çamur atarak CHP ile yaşadıkları sorunu ve HDP ile yürüttükleri işbirliğini gölgeleme peşine düştü. Daha evvelden Selahattin Demirtaşa kahvaltı yapalım diye yanlayan ve Demirtaşın CB adayı olması gerektiğini savunan Akşener, şimdilerde ise HDP ile aynı masaya oturmam şeklinde sözler sarf ediyor. Akşener bu sözlerini haberleştiren Habertürkteki içeriği ise apar topar sildirtti. İYİ Parti Genel Başkanının milleti aldatarak HDP ile iş tutmuyoruz algısı böylelikle bir kez daha bozguna uğradı. Takvim.com.tr sahnelenen bu ikiyüzlü tutumu sizler için deşifre etti.