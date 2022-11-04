Son dakika haberi! 6+1li masanın üyelerinden terörün siyasi ayağı HDP ve İyi Parti TBMM Genel Kurulunda birbirine girdi. HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, kürsüde yaptığı konuşmada TSKnın kimyasal silah kullandığı yalanını tekrarladı tepki gelince konuşmasına Kürtçe devam etti. Gelen tepkiler üzerine HDP ve İyi Partililer arasında kavga çıktı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da İstediğini konuşamaz Meral Hanım. 1876dan beri Türkçe konuşulur bu Mecliste. diyerek tepki gösterdi. TSKya iftira atan Sarısaçın Vandaki evinde saklanan ve terör örgütüne eleman sağladığı belirlenen PKK/KCK terör örgütü üyesi yakalanmıştı.