Son dakika haberi! Her açıklamasında terörle yan yana gelmek istemediği açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin maskesi bir günde 2 kez düştü. Başkan Erdoğanın yerli ve milli ol masayı terket çağrısına olumsuz yaklaşan Akşener, terörle anılan masada kalmakta ısrarını sürdürdü. Erdoğanın çağrısına, Teröriste terörist diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri. diyerek cevap veren Akşener ve 6+1li terör masası Beyoğlundaki saldırının ardından PKK/PYDnin adını geçirmeden bildiri yayınlamıştı. İkinci skandal ise PKK gelini HDPli Semra Güzelin milletvekilliğinin düşürülmesi için yapılan oylamada yaşandı. Oylamada AK Parti, CHP, MHP, milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde evet oyu kullanırken, İYİ Parti oylamaya katılmadı, HDP ise hayır oyu verdi.