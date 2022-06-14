6+1'lik masada kılıçlar çekildi! Gölge ortak HDP, CHP'ye yanlıyor Meral Akşener masadan kalkıyor: Kavga çok büyük / 13.06.22

CHP ve İYİ Partinin başını çektiği, HDPnin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1lik masada adaylık krizi derinleşiyor. HDPnin Mansur Yavaş ve Meral Akşenere karşı tutum sergilemesi sonrası Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlık kulislerde bomba etkisi yaratırken; İYİ Parti Genel Başkanı Akşenerin de masayı terk edeceği konuşuluyor. Öte yandan Kılıçdaroğlunun HDPnin desteğine karşılık HDPnin işaret ettiği isimleri CHP listelerinden aday göstereceği konuşulan bir başka konu. Yaşanan bu gelişmelerin ışığında İYİ Parti ve HDP cephesinde de kılıçlar çekildi. Taraflar birbirlerine hedef alan açıklamalar yapmaya başladı.