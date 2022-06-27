6+1'lik masaya nur topu gibi bir kriz daha! Kılıçdaroğlu 'rest' dedi, adaylık için ilk somut adımı attı: Akşener ne tepki verecek? / 27.06.22

CHP ve İYİ Partinin başını çektiği, HDPnin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1lik masada adaylık krizi derinleşiyor. Son olarak CHP ve İYİ Partinin arasına HDPnin girmesiyle harlanan ateş, Kemal Kılıçdaroğlunun attığı somut adımla daha da büyüyecek cinsten... İttifak ortaklarının adaylığına sıcak bakmamasına rağmen harekete geçen CHP Genel Başkanı, Kılıçdaroğlu Gönüllüleri isimli oluşumla Cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmen çalışmalara başladı. Sürekli krizler ile anılan 6+1lik masanın, özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin bu duruma nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.