72 saat süren krizin ardından kirli pazarlıklar neticesindn yeniden bir araya gelen 6lı koalisyon, ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlunu duyurdu. Kılıçdaroğlunun adaylığına en büyük destek terör örgütünün siyasi sözcüsü HDPden geldi. Seçimi kazanmak için HDP desteğinin şart olduğuna inanan koalisyon, pazarlığa kapıları sonuna kadar açtı. Masaya Tutum Belgesini koyan HDP, bakanlıklar için fırsat kolluyor. Tutum Belgesinde yer alan yerel özerklik, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması, KHKların iptali, kayyumların kaldırılması gibi talepler adeta Türkiyenin birlik ve beraberliğinin altına dinamit yerleştirecek kadar tehlikeli ifadeler içeriyor.