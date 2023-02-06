CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı boyut kazanarak büyüyor. Son olarak CHPli Yaşar Okuyan, Meral Akşeneri Masayı dağıtırsan bunun beledi olur. Elimde belgeler var hepsini açıklarım diyerek tehdit etti. Okuyanın bu çıkışına İYİ Parti cephesinden hakaret dolu bir yanıt geldi. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, CHPli Okuyanı hedef alarak Namert, şeref yoksunu dedi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Okuyanı müfteri olarak tanımlayarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.