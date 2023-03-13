Yaşadıkları savaş sonrası ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlunu duyuran 6lı koalisyon, iktidar olabilmek adına HDPye de kapılarını açtı! HDPden Kılıçdaroğlunun adaylığı için sıcak mesajlar gelirken bir açıklama da terör örgütü PKKnın elebaşı Mustafa Karasudan geldi. Deprem sonrası 6lı koalisyonun gücünün daha da arttığını iddia eden terörist başı Mustafa Karasu, HDPnin 6lı koalisyon ile ortaklığını açıkça itiraf ederek, Kesinlikle demokrasi güçleri ortak hareket ederse, birlikte hareket ederlerse, yoğun çalışırlarsa Erdoğan gidicidir. Erdoğanı kimse ayakta tutamaz. iddiasında bulundu.